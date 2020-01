Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu: vallavõim lammutab kogukonnakooli

Päriselt, 21. sajandi Eestis, Lüganuse vallas on võetud eesmärgiks lammutada ettevõtlik kogukonnakool, mille tuntus ei piirdu ainult valla ega maakonnaga, vaid Kiviõli 1. keskkool on tuntud terves Eestis. Meie koolis on käidud ammutamas kogemusi ja tegemas koostööd. Koolil on väga positiivne kuvand, mis kahjuks on ära lörtsitud praeguse vallavõimu, nii valitsuse kui volikogu koalitsiooni liikmete poolt!

Vähegi hariduseluga kursis olev inimene teab, kui raske on tänapäeval leida kooli õpetajaid, et pakkuda lastele head haridust. Kiviõli 1. keskkool on sellega hakkama saanud, meil on palju noori õpetajaid. Kuid praegune vallavõim ei saa sellest aru ning on loonud olukorra, kus hoolekogul on tõsine mure laste haridustee edasise saatuse pärast. Lahkumas on mitmed õpetajad, nende hulgas ka direktoriks kandideerinud Anu Vau.