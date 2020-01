JUHTKIRI Märgiline protsess

Juba mõni päev hiljem oli Neglason koos tervisekeskuse rajanud OÜga Corrigo ja selle juhi Tiiu Sepaga kohtu all süüdistatuna muu hulgas selles, et Neglason pooldas avalikult (ka ajakirjanduses ilmunud sõnavõttudes) tervisekeskuse rajamist, mis prokuratuuri arvates oli puhas korruptsioon.

Prokurör Kalmer Kask ütleski avaistungil välja, et tema ülesanne on pealtnäha aktiivsetelt ja tublidelt inimestelt maskid rebida ning tõestada, et tegelikult on nad omakasupüüdlikud seaduserikkujad. Vähemalt ühel juhul see kapol ja prokuratuuril ebaõnnestus, kui sama kriminaalasjaga taheti süüpinki tirida kauaaegset Jõhvi sotsiaalteenistuse juhti Sirli Tammistet, kes ehitas 20 aastaga Jõhvis üles muljetavaldava sotsiaalsüsteemi. Selgus, et milleski süüdistada teda pole.