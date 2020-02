Jaanus Purga: mõistlike muutuste aeg

Põlevkivimaa on andnud nii Eestile kui konkreetsemalt Ida-Virule jõukust ja sõltumatust juba sajandi, põlevkivitööstusel on olnud nii paremaid kui halvemaid aegu, põlevkivikasutusel on nii positiivseid kui negatiivseid külgi, kuid nüüd hakkab tema aeg läbi saama.