KÜSITLUS Kus võiksid tööd leida koondatud kaevurid ja energeetikud?

FOTO: Peeter Lilleväli

Jelena Kolkina:

Ei tea, mul on raske sellele küsimusele vastata. Ma ise ka ei tööta, kuid koduperenaisel jagub tegemisi alati.

FOTO: Peeter Lilleväli

Anžela Zakarljuka:

See on globaalne küsimus. Uusi ettevõtteid ei ole. Võib-olla suunata neid appi vanuritele ja lastele? Ma usun, et sotsiaalsektoris on inimesi alati vaja. Või arendada turismisektorit? Aga seal peab ka palju teadma ja oskama, vaevalt sellest alternatiiv saab.

FOTO: Peeter Lilleväli

Nikolai Morozov:

Plaanitakse uus tehas avada − ehk saab keegi seal tööd? Avatud on palju kauplusi, aga praegu ehitatakse vähe. Mulle tundub, et kaevurid teeksid mis tahes tööd, et vaid mingitki raha teenida.

FOTO: Peeter Lilleväli

Ahto Tisler:

Kui massilisi koondamisi alustati, siis ei mõelnud keegi põhjalikult selle üle, millega tööta jääjad edaspidi tegelema hakkavad. Kaevurid ja energeetikud pole päris konveieritöölised. Näiteks teenindusvaldkonnas neil vaevalt kompetentsust on − seal tuleb keeli osata ja on vajalikud ka paljud muud oskused. Kui ma teaksin vastust sellele küsimusele, siis ma oleksin jumal.

FOTO: Peeter Lilleväli

