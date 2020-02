Suur osa Eestist on maha kantud?

Kõik kardavad. Tavainimesed. Poliitikud. Kõik, kes saaks mingeid muutusi tuua. Kardetakse väidetavaid narkomaanide horde, mis igal pool olevat. Kardetakse täiesti paaniliselt seda, et linnades saab vene keelega paremini hakkama kui riigikeeles suheldes. Kardetakse suurt töötust ja igasuguseid muid asju.

Muu hulgas olen isiklikult kuulnud Tallinnas isegi mõtteavaldust, et Eesti Idamaad tuleks kogu täiega Venemaale kinkida, "sest seal on nii palju venelasi ja igasugust muud jama, et on mõttetu selle kandiga midagi ette võtta". Eelnimetatud tsitaat pretendeerib täiesti vabalt kümne kõige lollima lause hulka, mida ma elus kuulnud olen.

Jätame Ida-Virumaa enda probleemidega ise võitlema ning vahel enne valimisi käime kohalikele kuulutamas seda põlevat ja surematut armastust, mis meil nende vastu on.

Tõsi, ega elu meie Idamaades just suur lillepidu ole. Tööd on vähe ja jääb vähemaks. Viimase poole aasta jooksul olen sattunud nii Narva-Jõsuusse kui ka Kohtla-Järvele. Rõõmustavat on justkui vähe. Minge näiteks suvalisel päeval Järvele ja vaadake, kui palju kohtate seal inimesi, kelle vanuseklass ei ole 50+. Selliseid inimesi tänavapildis näha on tohutu raske.

Väljaspool turismihooaega on Narva-Jõesuus sama pilt. Noored lähevad ülikoolilinnadesse ära ning ega pärast hariduse kättesaamist neil väga kuskile tagasi tulla ole − puuduvad töökohad, mida kõrgharidusega inimene saaks mingiski ulatuses pidada erialaseks. See pole muidugi ainult meie Idamaade probleem − sama asi on enam-vähem kõikides teistes piirkondades, mis pole Tartu ega Tallinna vahetus läheduses. Millegipärast paistab see Idamaades just eriti silma.

Idamaad on muidugi see piirkond, mis on elanud ning hinganud põlevkivist ja suurtööstusest üldisemalt juba tsaariajast peale. Nüüd on põlevkiviga hapusti ja suurtööstus läheb ära Aasiasse. Mikro- ja makroettevõtetega nii suurt maakonda ära ei toidaks nagunii ning kuigi kaugemas minevikus on üritatud Idamaadesse uusi inimesi meelitada nii kurja kui ka heaga, ei paista kasu sellest suuremat olevat.

Poliitikute lahendus on see, et üritame paaniliselt ellu jätta seda surevat põlevkivitööstust (kes ei pea seda surevaks, võib lahkesti minna näiteks Viivikonda ekskursioonile ja vaadata, kui õitsvaks põlevkivist sõltumine on selle koha teinud) ning ärme tee muud midagi. Vahutame ainult Idamaade potentsiaalist, aga ärme jumala eest midagi muud tee. Ärme võta midagi ette Idamaade stereotüüpidega narkomaanide massidest ja linnadest, kus mitte keegi ei mõista eesti keeles isegi tere öelda. Ühesõnaga jätame selle maakonna enda probleemidega ise võitlema ning vahel enne valimisi käime kohalikele kuulutamas seda põlevat ja surematut armastust, mis meil nende vastu on.