NÄDALA KUJU − Anu Vau

Vallavalitsuse eelmise aasta lõpus tehtud rumal otsus tõrjuda poliitilistel põhjustel ametist tunnustatud ja hinnatud koolidirektor Heidi Uustalu põhjustas Lüganuse vallas sellist kõuekõminat, et see kostus üle terve riigi. See andis poliitikutele ka põhjuse hakata rääkima sellest, kuidas päästa praeguste munitsipaalkoolide juhid kohalike võimurite poliitilisest suvast.