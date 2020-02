Praegu on paslik aeg mõtiskleda, mis on olnud meie viimaste tormide õppetunnid. Seda enam, et kliimamuutused ähvardavad sagedasemate tormidega just talvisel aastaajal.

Esimene õppetund: pime Kuressaare

Toonase talvise tormi muutis erandlikuks see, et algul sadas märga lund ja jäidet. Küllap need elektriliinid nii katkesidki. Igatahes oli terve Kuressaare juba õhtul pime.

Teine õppetund: kui tumm, siis tumm

Siingi tekitas palju segadust just mobiililevi kadumine. Appi tuli ERR, kes raadiokanalite kaudu infot jagas. Iseasi, kui paljud raadio kuulamise peale tulid. See universaalne infokanal kipub netiajastul ununema. No ja selleks, et kuulata, on vaja ju patareidega raadiot. Seesama raadio on paljudel küll ka mobiiltelefonis, aga uuematel mudelitel on see rakendus "kinni keeratud".