JUHTKIRI Liiga palju muuseume

Erisugused konfliktid ja juhtimiskriis tekkisid esimeses kohe pärast haldusreformi, kõige selle taustaks majandustegevuse miinus, mis viis lõpuks juhtkonna vahetumiseni. Unikaalne muuseum on nüüdseks väidetavalt normaalse töörütmi saavutanud ning ka suurest miinusest on välja saadud.

10 aastat tegutsenud Kukruse polaarmõis polegi aga selle aja jooksul enda suunda leidnud. Omal ajal müüs Kohtla vald talle kuulunud Uikala prügila osaluse, et saadud raha eest lagunev mõis korda teha. Aga juba siis oli suhteliselt raske aru saada, mis on see plaan, mis pikemas perspektiivis edu tagab.

Kui Jõhvi hakkas eelmisel aastal rääkima muuseumi loomisest vanasse raudteejaama, laitis kultuuriministeerium selle kiirelt maha, kuna muuseume on liiga palju ja Eesti on Euroopas niigi esimesel kohal muuseumide arvu poolest 1000 elaniku kohta. Ministeerium märkis ka, et muuseumist ei tee muuseumi mitte hoone, vaid selle sisu ehk eksponaadid.