Pavel Prokopenko: kuidas pool aastat õpetajana mu hoiakuid muutis

Minu esimene nõuanne õpilastele: suhtuge õpetajatesse austavalt ning püüdke teha seda, mida õpetaja teil teha palub. Mul on siiani häbi vaadata mõnele õpetajale silma, sest ma ise polnud kõige eeskujulikuma käitumisega õpilane. Püüan igal võimalusel oma kooliaegse käitumise pärast oma õpetajate käest vabandust paluda, sest kooliaega meenutades tekib mu peas ainult üks küsimus: kuidas te mind üldse talusite? Mind ikka hämmastavad õpetajate andeksandmise ja vastupidavuse võimed.

Teiseks soovitan noortel meeles pidada, et õpetajad soovivad õpilastele ainult parimat. Õpetaja ei palu teil kirjutada kirjandit, lugeda mingit teksti või teha mingit kodust tööd niisama − seda on eelkõige vaja teile, sest õpetaja tõepoolest tahab, et teist saaksid edukad inimesed. Kas ma kahetsen, et olen ise mõne kohustusliku raamatu lugemata või mõne võrrandi lahendamata jätnud? Jah, kahetsen küll.

Koolimajas on kell saanud 16. Minu tunnid on antud. Õpetajate toas näen neidsamu matemaatikaõpetajaid, kelle ees seisab kaks paberite virna: parandatud ja parandamata tööd. Mina pakin asjad kokku, võtan mantli ja lähen koju.

Küsisin oma endiselt matemaatikaõpetajalt, kas koju jõudes saab ka tema tööpäev läbi. Sain eitava vastuse, sest need tööd, mida õpetaja minu silme ees õpetajate toas parandas, olid vaid ühe klassi tööd. Seega õpetaja tööpäev pole kaugeltki kella 17ks läbi.

Tõsi on, et õpetajaamet on vaimselt ja füüsiliselt kurnav. Huvitav, et enne õpetajaks hakkamist polnud ma kunagi mõelnud sellele, kuidas õpetajatöö tegelikkuses välja näeb ja mida õpetaja klassi ees olles kogema peab. Tuleb tõdeda, et see on tänamatu töö, mille eest makstakse keskmisest väiksemat palka.

Kui koolinoored saaksid kas või vähest aimu sellest, kuidas õpetaja päev välja näeb, oleks minu arvates õpilaste suhtumine pedagoogidesse ja käitumine hoopis teistsugune. Ennekõike peame me aga ühiskonnana seda mõistma ja väärtustama ning tagama ka riigina selle, et õpetajate töötingimused ja tasu oleks vastavalt koormusele proportsionaalsed ja väärikad.