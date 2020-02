JUHTKIRI Valimiste pidurdav mõju

Kuigi Lüganuse valla haridusmaastik on suhteliselt erandlik maakonnas, pole õpilaste arvu vähenemisest tingitud koolireform ju teistestki omavalitsustest mööda läinud. Riigigümnaasiumide ehitamine Jõhvi ja Kohtla-Järvele on kõik teised gümnaasiumid kinni pannud, samasugune stsenaarium võib oodata Narvat. Iisaku gümnaasiumi kohal on küsimärk püsinud aastaid.

Kui nüüd Lüganuse juurde tagasi tulla, siis sealne vallavalitsus toibub alles "verisest" võitlusest Kiviõli koolirahva ja kogukonnaga direktori kangutamise loos. Kindlasti on see üks tegur, miks ei julgeta praegu kardinaalseid samme astuda. Liiatigi, et kohalike valimisteni on jäänud vaid poolteist aastat. Ka teistes väiksemates omavalitsustes ei julgeta ilmselt valimiste tõttu niipea tõsisemat reformi käivitada. Aga aastast 2022 võib meie koolides suuremaid muudatusi oodata.