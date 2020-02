JUHTKIRI Valimiste ootel Lüganuse

Kahtlemata langeb vastutus selle eest, kuidas Kiviõli 1. keskkooli pere ja kogukonnaga käituti, kogu praegusel koalitsioonil, mille sees on ka erisugust suhtumist. Nagu tänasest lehest lugeda saab, siis keskerakondlasest volikogu esimees Dmitri Dmitrijev ei näe kogu loos muud kui poliitilist võitlust, ilmselt on sama meelt ka kogu kohalik Keskerakond. Isamaa sees sellist üksmeelt pole ning seal on arusaajaid, et Kiviõli koolisõda on teinud kahju kogu vallale alates kogukonna usalduse lahtumisest vallavõimu vastu, lõpetades kogu valla mainekahjuga.

Aga kuidas Lüganusel võimujagamine ka ei areneks, fakt on see, et selle koosseisuga on kindlat ja stabiilset võimuliitu luua keeruline ning muutusi saavad tuua vaid järgmise aasta sügisel toimuvad valimised. Ja arvata on, et Kiviõli kooli direktori kangutamise juhtum saab neil valimistel kõvasti tähelepanu. Pole välistatud, et see võib saada suisa valimistulemust määravaks teemaks. Siis oleks see järjekordne õppetund sellest, mis juhtub siis, kui kooli suhtes kasutada poliitilist vägivalda, sest demokraatlikus ühiskonnas on valija alati tugevam ükskõik missugusest poliitilisest jõust. Ja seda tasuks poliitikutel kogu aeg meeles pidada.