KÜSITLUS Kas tunnete Jõhvis kinost puudust?

Olen käinud viimastel aastatel kinos Narvas, Tallinnas ja ka Peterburis. Jõhvi vajab väga kino, mis asub inimeste liikumisteedel ja kogunemiskohtades. Amadeus jääb kaugele ja filme näidatakse juhuslikel aegadel. Kinno minek on spontaanne otsus, nii et üksikud filminäitamised ei asenda eraldi kino.

Kindlasti on kino vaja. Kontserdimaja on kõrvalisemas kohas ja filme näidatakse juhuslikel aegadel. Kui oleks hea asukoht ning teaksin, et nii kui mõte tekib, saab minna ning kui mitme saali puhul on valik mitmekesine ja järgmise filmi algust oodata pole eriti vaja, siis külastaksin kindlasti.