JUHTKIRI See kõik on juba olnud

Mäletame puidutöötlejate proteste, kellele tõi puidu elektrijaamade ahju ajamine kaasa toorme hinna tõusu umbes 25 protsenti. Meie maakonnas oli suurim kahjukannataja puitplaaditootja Repo Vabrikud. Aga mäletame sedagi, et pihta said tuhanded eratarbijad, kellele tõusis küttepuidu hind 40 protsenti. Üheks põhjuseks asjaolu, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) lõpetas eratarbijatele puidu müügi nii meie kui ümberkaudsetes maakondades. Sest lõviosa RMK raiemahust läks elektrijaamade kateldesse. Ja riik maksis selle arutu metsapõletamise meie taskust kinni.

Muidugi olid ka toona metsaomanikud rõõmsad nagu praegu. Kui turule lisandub suur ablas tarbija, tähendab see puidu hinna tõusu ja nendele paremat äri. Ka elektrijaamadel pole ju muret: puidu ahjuajamise eest maksab riik ettevõttele miljoneid peale. Aga kas on põhjalikult analüüsitud seda, mida see otsus teeb meie energiaturuga, sealhulgas nende soojatarbijatega, kes kasutavad hakkpuidul põhinevat kütet?