JUHTKIRI Noortel ei tohi tekkida valearusaama enda turvalisusest

Kuid selge, et noored tahavad kokku saada ja suhelda ning internet on vaid üks osa suhtevõrgustikust. Ent eriolukorra tingimustes on loogiline, et kui keelatud on kõik rahvakogunemised, tuleb jälgida, et seda järgiksid ka koolinoored, kellel praegu aega tavalisest rohkem ning üha paremaks muutuvad ilmad ja pikemaks venivad päevad lausa kutsuvad õue.

Muidugi ei saa nõuda, et lapsed istuksid 24 tundi ööpäevas luku taga. Kuid vanemad peaksid siiski kursis olema, kus laps käib ja kellega kohtub, ning selgitama neid riske, mis kaasnevad praegusel viirusohtlikul ajal sõpradega koos olles. Seda enam, et praegu on paljud vanemad sunnitud töölt kõrvale jääma või kodustes oludes töötama.