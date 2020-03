JUHTKIRI E-riigi tõehetk

Kõik me teame, et Eesti on e-riik, kus digitaalsed lahendused on juba aastaid olnud asjaajamiste igapäevane osa. Internetis me deklareerime makse, teeme pangaülekandeid, peame kirjavahetust ametiasutustega, hääletame kohalikel ja parlamendivalimistel jne.