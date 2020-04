Lembe Kullamaa: mis peitub Itaalia suure haiguspuhangu taga?

Lisaks on riskitegurina välja toodud suitsetamine, sest suitsetamine halvendab kõiki eespool nimetatud haigustega seotud seisundeid ja vähendab oluliselt kopsude vastupanuvõimet erinevatele viirustele. See võib olla üheks põhjuseks, miks näiteks Hiinas on meeste suremus COVID-19sse oluliselt suurem kui naistel: Hiina meeste seas on suitsetamise levimus kõrgem kui naiste seas.

Praegu on olemas väga vähe andmeid selle kohta ja ei saa teha lõplikke järeldusi, kuid olemasolevate uuringute põhjal oli Hiina suitsetajatel 1,4 korda suurem tõenäosus saada rasked COVID-19 sümptomid ja umbes 2,4 korda suurem tõenäosus, et nad vajavad intensiivravi, mehaanilist ventilatsiooni või surevad, võrreldes mittesuitsetajatega. Samuti on välja toodud, et Lombardia regioonis esinevat kõrget suremuse määra võib mõjutada sealne halb õhukvaliteet ning suitsetavate inimeste kõrge osakaal.

Info uue haiguse, selle leviku ning mõjude kohta on pidevalt täienemas, täna on teada kindlasti rohkem kui veel kuu aega tagasi. Küll aga ei ole praegu võimalik anda hinnanguid, kas üks või teine tegevus viiruse leviku piiramiseks on olnud parim võimalikest või mida veel oleks võimalik ära teha.

Alles pärast pandeemia lõppu on võimalik teha kindlamaid järeldusi. Seniks aga peab iga riik andma maksimaalse panuse selleks, et viiruse levik peatada.