ÜKS KÜSIMUS Mis on kõige pakilisemad probleemid koroonaviirusega võitlemisel?

Suur probleem on olnud kaitsevarustus alates desinfitseerimisainest ning lõpetades kaitsemaskide ja kaitseriietusega. Teine küsimus on see, kuidas gripi levikut takistada. Siin on väga suur riskigrupp hooldekodud. Peame ka vaatama, et kohalikud omavalitsused suudaksid tagada kõik olulised teenused. Minul pole praegu infot, et omavalitsused praegu neile pandud ülesannetega hakkama ei saaks − nad täidavad veel teisi lisaülesandeid.

Eelmise nädala lõpus tulid pindade desinfitseerimisvahendid hooldekodudele, mille me viisime pühapäeval kõigisse hooldekodudesse üle Virumaa. Esmaspäeval tulid desoained perearstide jaoks ning need me viisime laiali terviseameti Rakvere, Kohtla-Järve ja Narva kontorisse.