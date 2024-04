JUHTKIRI ⟩ Nüüd läheb kiireks

Ka suurimas, tööstusinvesteeringute meetmes, mille puhul sai pikka aega rääkida vaid ühest suurest projektist, Narva magnetitehasest, on nüüdseks 153 miljonist eurost juba rohkem kui veerand ära jagatud ning hulk taotlusi on läbivaatamisel ja hindamisel. Ka teistes meetmetes on hakanud asjad liikuma, kuigi varu veel jätkub.

Stardiunisus on põhjustanud aga selle, et teisest otsast hakkab pitsitama tähtaeg. Suurem osa õiglase ülemineku fondi toel rajatavatest ettevõtetest ja muudest tegudest peab olema valmis juba pisut rohkem kui kahe aasta pärast. Arvestades seda, et varasem praktika näitab, et asjad kipuvad nii nähtavatel kui ka ettenägematutel põhjustel valmima pigem mõnevõrra hiljem kui varem, siis võib õigeks ajaks finišisse jõudmise tõenäosus paljude ettevõtmiste puhul muutuda iga päevaga aina väiksemaks. See võib panna ka mitmeid potentsiaalseid taotlejaid loobuma.