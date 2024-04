NÄDALA KUJU ⟩ Kristina Kallas

Koolide üleviimist eestikeelsele õppele on sageli ette kujutatud nii, et 1. septembrist hakkavad kõik vene emakeelega lapsed põhikoolis eesti keeles õppima. Nii see muidugi ei ole. Koolides puudutab see sügisest vaid 1. ja 4. klassi, lisaks kõiki lasteaialapsi. Ning üleminek toimub järk-järgult aastani 2030.