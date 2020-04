JUHTKIRI Enneolematu suurõppus

Pandeemia pahupoolest on meil palju räägitud ning kuigi tegelikult käib reaalne võitlus, on praegune olukord meie riigile ja ühiskonnale ka põhjalik test, mis peaks andma vastuseid küsimustele, kas me oleme riiki üles ehitades järginud kõiki turvanõudeid ning arvestanud adekvaatselt tulevikuriskidega.

Aga praegune olukord ja selles tegutsemine on samal ajal ka globaalne suurõppus, millesarnast Eesti riik pole kunagi korraldanud sel lihtsal põhjusel, et see oleks üle mõistuse kallis ning tegelikult, olgem ausad, ega me osanudki sellist olukord endale ette kujutada.

Sest tegemist ei ole õnnetuse või hädaolukorraga, mis puudutab mingeid väga konkreetseid ja kitsaid valdkondi ning struktuure, nagu metsatulekahju, üleujutus, suur liiklusõnnetus, massiline korratus või võõrriigi sissetung.

Ei ole valdkonda, mida praegune kriis ei puudutaks, olgu see siis tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne, majandus või tööturg. Selle võitluse teeb eriliseks asjaolu, et see käib vaenlasega, kes on nähtamatu. Me teame, et ta on siin, ning ainus relv, millega me tema vastu saame, on terve mõistus ja vastutustundlik käitumine.

Kui sellest kriisist üldse kuidagi positiivselt rääkida saab, siis on see test, mis võib näidata kätte meie ühiskonna ja riigi turvaaugud. Ja usutavasti annab see olukord meile tulevikuks juurde uut tarkust ühiskondliku turvavõrgu ehitamisel.