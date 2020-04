Jaanus Purga: uut põlevkiviõlitehast ei tule

Põhjus 4. Fossiilsete kütuste tootmise laiendamine on vastuolus nii Eesti kui Euroopa keskkonnapoliitikaga ja prognoositavate trendidega energeetikas. Investeerimine fossiilsete kütuste tootmisse aastal 2020 on investeerimine mitte tulevikku, vaid eelmisse sajandisse.

Põhjus 5. Suur osa Euroopa ja maailma pankasid ei anna laenu fossiilkütuste projektidele. Laenu on küll võimalik saada Aasia ja osalt Ameerika pankadelt, aga see on riskantsem ja hea mõte see ei ole.

Põhjus 6. Põlevkiviõlitehase rajamine ei ole Ida-Virumaa päästmine. Mingil põhjusel on paaril inimesel Tallinnas tekkinud arvamus, et 60 töökohta õlitehases ja ca 250 kaevanduses ja põlevkivi transpordis on kõigi idavirulaste unistus.

Samaväärse tasuga töökohad saab riik aidata luua Ida-Virumaal taastuvenergeetikas, ringmajanduses, jäätmekäitluses, biogaasi tootmisel, teenuste vahendamisel, kas või metallurgias jne. Ida-Viru inimesed on intelligentsed ja targad ning võimelised õppima ja elama tulevikus, mitte minevikus.

Põhjus 7. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes arvaks, et õlitehase rajamine on hea mõte. Õlitehas töötab 30 aastat, 10 aasta pärast on õlitehase õigustamiseks vaja rajada Uus-Kiviõli kaevandus, maksumus 250-300 miljonit eurot, kütuse kvaliteedi parandamiseks (väävlisisalduse alandamiseks) on vaja rajada eelrafineerimistehas maksumusega 650 miljonit ja vesinikutehas. Eestimaa noored seda õlitehast ei taha, kaasa arvatud Ida-Viru noored, Sillamäe noored, Narva noored. Neil on õigus ja sellega tuleb arvestada.

Põhjus 8. Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri suunatud manipuleerimine avalikkusega ning valeinfo esitamine. Hando Sutteri tsitaadid ajakirjandusest (Põhjarannik, ka EE koduleht) eelmisel reedel: "Euroopas on eriti suur puudus vedelkütustest…", "Globaalne nõudlus naftatoodete järele kasvab…", "Nafta hinnad võivad jälle tõusta…". Ja eelmisest aastast, enne 900 inimese koondamist: "Mina küll ei oodanud, et CO2 hind nii kõrgeks läheb…"

Huvitav, kas Hando Sutter on ainuke inimene Euroopas, kes ei teadnud, et CO2 hind läheb hiljemalt 2020. aastal hinna peale 25 eurot tonn? Ometi oli see otsustatud EU strateegias juba 2015. aastal. Kindlasti on ta aga ainuke inimene maailmas, kes ei tea, et Euroopas ei ole vedelkütustest puudus, vaid pigem ajab üle.

Praegune tegelik, lihtsalt kättesaadav informatsioon on selline:

* maailmas on nafta selle sajandi suurim ületootmine, Saudi Araabia suurendab maikuust toodangut veel 3 miljoni barreli võrra päevas;

* nafta hind langes nädala alguses alla 20 USD/barrel, sellise hinna juures on põlevkiviõli tonni müügihind 100-140 USD/tonn (sõltuvalt kvaliteedist);

* riikide reservhoidlad, sh Euroopas, on kütust täis, kütuse hoidmiseks renditakse suuri tankereid;

* USAs maksab bensiiniliiter 0.30 eurot, sellest hoolimata nõudlust pole.