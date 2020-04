JUHTKIRI Ida-Viru on kontrolli all sama palju kui teisedki piirkonnad

Reformierakondlasest riigikogu liige Signe Riisalo rääkis esmaspäeval parlamendisaalis, et tal on hirm ja mure, et seoses koroonaviirusega on kontrolli alt väljumas üks piirkond: Ida-Virumaa. Rahandusminister Martin Helme nõustus, et Ida-Viru on kahtlemata praegu väga tõsine murekoht, ja muu hulgas ka sellepärast, et viiruse leviku algfaasis ei võetud just seal ohtu tõsiselt. Nädala algul avaldas Postimees akadeemikute nõukoja seisukoha, et võib olla üsna kindel, et Ida-Virumaal seisab lähiajal ees suur nakatumiste kasv.