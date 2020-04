Margus Vals: uus põlevkiviõlitehas tuleb

Jaanus Purga on ka lühiajaliste hindade kohta esitanud ebakorrektset informatsiooni, väites, et praegu müüakse põlevkiviõli hinnaga 100-140 USD tonn. Reedel, 3. aprillil maksis maikuusse tehtavate tarnete põlevkiviõli referentstoode 0,5% väävlisisaldusega õli ca 240 USD tonn ja väävlisisaldusega 1% kütteõli veidi alla 200 USD tonn. Põlevkiviõli väävlisisaldus on 0,6-0,7%, seega jääb põlevkiviõli müügihind nimetatud toodete hinna vahele.

Jaanus Purga väide, et uus põlevkiviõlitehas on kliima- ja energiapoliitikaga vastuolus, on samuti ebakorrektne. Põlevkivist õli, gaasi ja elektri koostootmine on oluliselt energiaefektiivsem kui põlevkivi otsepõletamine elektriks, mis läheb kokku nii riigi energiamajanduse arengukavaga kui kliimapoliitika eesmärkidega. Tegu on põlevkivitööstuse transformatsiooniga, kus minnakse põlevkivi otsepõletamiselt üle õli, gaasi ja elektri koostootmisele.

Juba praegu on põlevkivitööstus CO2 vähendamise vaieldamatu vedaja Eestis. Eesti Energia vähendas 2019. aastal heitmeid poole võrra, kusjuures teiste sektorite heitmed ei ole märkimisväärselt muutunud. Ühtlasi liigume 2030. aastaks seatud CO2 vähendamise eesmärkide poole ennaktempos.

Jaanus Purga väitel tekib õlitehase rajamisel kokku vaid 310 töökohta. Tegelikkuses saavad tehase ehituse ajal Eesti elanikud kuni 700 töökohta ning opereerimise ajal loob tehas ca 500 otsest ja kaudset töökohta. Eesti riik ei ole nii rikas, et hea kvalifikatsiooniga hästi tasustatud töökohad kõrvale heita. Vähem oluline pole asjaolu, et ekspertide hinnangul võib oluline osa uue õlitehase ehitusmaksumusest jääda Eestisse.