Aleksei Naumkin: vallavalitsuse ründamine seoses kooliõpilaste toitlustamisega on olnud pahatahtlik

Jõhvi vallavalitsus lähtus haridus- ja teadusministeeriumi vastusest küsimusele, kas koolid peavad korraldama distantsõppe perioodil koolilõuna pakkumise: "Õppetööd koolihoones ei toimu, seega koolilõunat ei pakuta. Kodus olevatele õpilastele koolilõuna pakkumine ei ole üldjuhul võimalik (hügieeninõuete täitmine, keerukas logistika, haiguste võimalik levitamine jm). Kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust, siis tagatakse see koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt."

Kaks nädalat tagasi informeerisin vallaelanikke, et meie toimetame juhtumipõhiselt ning reageerime kiiresti uutele asjaoludele: esialgu toimetasime lõunasöögi koju 10 õpilasele, eelmisel nädalal 100-le ja sel nädalal on nimekirjas juba 200 koolilast.

Miks hakkas toitlustust korraldama just Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistus, kaasates vabatahtlikke? Vastus on lihtne ning minu arvates loogiline: abistasime meie koole, kes eriolukorra raames pidid kiiremas korras oma töö ümber korraldama ning just õppetööle keskenduma. Selline lähenemine oli igapidi õigustatud ning koolid on kinnitatud, et said uut moodi õppega ilusti hakkama.