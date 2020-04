Kuulo Kutsar: kas kanda maski või mitte kanda?

Lisaks muudele nakatumist ennetavate meetmetele on üheks võimaluseks kaitsemaski kasutamine nii õhu kaudu viiruse sattumise vältimiseks inimese hingamisteedesse kui ka haige inimese kaitsemaski poolt tagatava hingamisteedest väljunud aerosooli takistamise sattumist ümbritsevasse õhku ning sellega lähedal viibivate inimeste hingamisteedesse ja nendenakatamist.

Räägime ainult üldlevinud meditsiinilistest ehk kirurgilistest maskidest.

Me elame uue koroonaviiruse poolt põhjustatud epideemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud või kui üldse on antud loosungina kõlav soovitus – kandke maski!

Paraku on nii maske omavatel kui maske mitte omavatel inimestel reeglina selgusetu, kas, kunas ja kuidas maski kanda, aga võib-olla pole seda üldse vaja kanda.

Kuidas peaks maski kasutama? * Peske või desinfitseerige käed enne maski kätte võtmist ja ette panemist, * Sobitage mask oma näo järgi, katke suu ja nina hoolikalt maskiga ja kinnitage see korralikult – mask peab tihedalt liibuma näole, * Kasutamise ajal ärge katsuge ega kohendage maski, * Kui mask niiskub nina-suu piirkonnas, märgub või puutub kokku õliga, tuleb see eemaldada ja asendada uue puhta maskiga, * Maski eemaldamisel tehke seda paeltest tagant-ette suunas tõmmates, vältides eespinna puudutamist, * Visake kasutatud mask suletavasse prügikasti või sulgege kilekotti, * Pärast seda peske või desinfitseerige käed, * Meditsiinilist ehk kirurgilist maski kasutatakse ainult üks kord, selle korduv kasutamine ei taga ohutust ja võib lõppeda nakatumisega.

Kogu maailm juhindub maskide kasutamisel kogukonna ehk igapäevase tegevuse ja suhtlemise tasandil nakatumise vältimisel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhistest. WHO juhised ütlevad, et meditsiiniliste ehk kirurgiliste maskide kandmine on ainult üks meede hingamisteede ehk respiratoorsete nakkuste, sealhulgas uue koroonaviirushaiguse, vältimiseks.

Siiski ei ole ainult maski kandmine piisav – seda tuleb teha koos käte pesemise või desinfitseerimise ja muude ennetusmeetmetega. WHO ütleb selgelt ka seda, et maski kandmine nendel juhtudel, kui see pole näidustatud ehk seda ei ole vaja teha, võib tekitada inimesel väära ohutuse tunde.

Maskide vale kasutamine ja näole sobitamine vähendab aga nende kaitseefektiivsust. Meditsiiniliste maskide kaitseefektiivsuse kohta niipalju, et selle määramise uuringuid on vähe tehtud, kuid eelmise SARS-i epideemia ajast pärinevad kanadalaste andmed väidavad, et maskide kaitseefektiivsus oli kuni 85% juhul, kui neid õigesti kasutati.

Selgituseks, et erinevate respiraatorite kaitseefektiivsus on 95%-99%. Siiski ei taga ükski mask ega respiraator täielikku nakkusohutust.

Kus ja millal maski kanda?