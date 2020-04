JUHTKIRI Plaanilist vastuvõttu taastada pole lihtne

Plaanilised eriarstide vastuvõtud kogu riigis lõpetada ei olnud lihtne meede, ehkki seda polnud tehniliselt keeruline kehtestada. Mingil määral aitasid küll arstide konsultatsioonid telefonitsi ja interneti teel, kuid selge on, et distantsilt patsienti ravida on raske, kui mitte võimatu.

Hoolimata riigi otsusest plaanilised vastuvõtud taaskäivitada, on praegu selle ümber ka haiglates üsna palju segadust ja teadmatust. Sestap polnud Narva haigla veel esmaspäevalgi valmis kommenteerima seda, kuidas plaaniline ravi käima hakkab ja kust alustatakse. Pole ju täpselt teada ka need tingimused, milles haiglad nüüd plaanilisi patsiente peavad hakkama vastu võtma. Kuidas tagatakse raviasutuses nakkusturvalisus? Kas kõik patsiendid peavad enne arsti juurde tulekut läbima COVID-19 testi? Kas kõik peavad kandma maski? Kas eriarstidel peab patsienti vastu võttes olema seljas kaitseriietus, mis pärast iga vastuvõttu utiliseeritakse? Neid ja muidki küsimusi on palju.

Aga vastustega pole kaua aega oodata. Me ju teame, et eriarstide pikad järjekorrad olid probleemiks Eestis ka enne eriolukorda. Ja nüüd on need pikenenud veelgi. Ja me ei tea sedagi, kui palju on juhtumeid, kus plaanilise ravi ärajäämine on põhjustanud erakorralise abi vajaduse ning kui paljude inimeste tervis on vastuvõttude seiskumise pärast halvenenud.