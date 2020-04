Jaanus Purga: koroonajärgse ajastu positiivne programm

Sama ilmne on see, et suurtes piirides on olemas kaks võimalust: kas koroonajärgne ajastu on pöördumine tagasi minevikku või alustamine uuenenud positsioonilt ja liikumine teistsugusesse tulevikku.

Mina ei tea praegu, kuidas läheb maailmas ja kumma suuna valib Eesti. Samas olen ma päris-päris kindel, et see tee, mis tõi meid siiani − kaasa arvatud koroonani −, ei vii meid edasi, sest nüüdsete teadmiste põhjal on meid siia toonud tee näol tegemist mitte eriti pikalt jätkuva tupikteega.

Olen optimistlikult veendunud, et Eesti ei tee tagasipööret tupikusse viivale teele ja sätib oma sammud teistsugusesse, edasiviivasse tulevikku. Selleks, et anda Eesti inimestele ja ettevõtetele võimalikult hea stardipositsioon edasiviival teel liikumiseks, tuleb planeeritavaid toetusmeetmeid, laene ja investeeringuid kasutada targalt − ning selleks on praegu väga hea ja õige hetk.

Hääbuvad majandusharud ja ettevõtlus, mis põhineb ebamõistlikel konkurentsialustel, peaks eriolukorra tingimustes taanduma ja puhastama platsi uutele tulijatele ja võimalustele. Pole mõtet ülearu karta, et ajale jalgu jääva kõrvale jäämisel midagi uut ei tule − alati on tulnud. Pigem on mõtet karta, et vanade tegevuste kunstlikult poputamisel on uuel keeruline pildile tulla − see oht on suurem. Ja Eesti majandusele pikas perspektiivis palju kahjulikum.

Positiivne programm nii maailma kui Eesti jaoks peab olema ambitsioonikas, kuid samas ratsionaalne ja teostatav ning viima kiiremini ellu vajalikud muudatused ja pöörded, mis tagavad ülemineku loodussõbralikule ja taastavale majandamisele.

Toon ainult mõned näited ja valdkonnad, millesse investeerimine ja mille arengu toetamine praeguste planeeritavate vahenditega viiks Eestit kiiremine edasi õiges suunas: loodussõbralikumaks ja tulevikumajanduses konkurentsivõimelisemaks.

1. Üleminek hajutatud taastuvenergiale 10-12 aasta jooksul. Suurenergeetika arvele langeb ca 70% Eesti 20 miljoni tonnisest aastasest CO2 heitmest. Hajutatud taastuvenergia tootmisesse tehtavate investeeringute lisatoetamine on lihtne moodus kiiresti, oluliselt ning majanduslikult mõistlikult vähendada CO2 emissioone.

Näiteks väike- ja keskmiste ettevõtete, kogukondade ja asumite põhine üleminek taastuvenergiale; päikesejaamad, tuuleenergia, meresoojusküte ja -jahutus, laineenergia, jäätmepõhine lokaalne soojuse ja biogaasi tootmine.

2. Riigisisese transpordi korraldus. Järgmine kogus aastasest CO2 kogusest tuleb transpordist. Konkurentsivõimet suurendab ja elukeskkonda parandab näiteks elurajoonide linnaliikluse täielik üleviimine kombineeritud elektri-biogaasitranspordile (tulevikus ka vesinikutranspordile). Kiirtrammid ja monorelsid asumitevaheliseks liikluseks linnades. Elektriautode kiirlaadijate üle-eestilise võrgu loomine. Biogaasitanklate võrgu mitmekordistamine. Vesinikutanklate võrgu arendamine. Elektriraudtee osakaalu järsk suurendamine. Elektri- ja gaasiautode käibemaksust vabastamine. Uute bensiini- ja diiselautode keelustamine alates 2030.