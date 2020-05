Katri Raik: lõpetame jutustamise ja hakkame tegutsema

Ida-Virumaa põlevkivitööstuses on taas alanud koondamised. Tegemist on kolmanda kriisiga kümne aasta jooksul ning põhjus on sama: põlevkivil ja selle õlil ei ole soodsat turgu.

Eelmise nädala lõpul, kui toimusid esimesed suurkoondamised, andis peaminister Jüri Ratas lõpuks korralduse töötada kiirkorras välja Ida-Viru toetusprogramm. Kõigi eelduste kohaselt saab see olema kava, kuidas põlevkivitööstuse miinus võimalikult suures osas kinni maksta. Aga kas me tõesti oleme nii rumalad, et jääme ootama järgmist kriisi ega tee midagi põhjalikult teistmoodi?

Pakun välja 12 mõtet, kuidas COVID-19 kriisi järel Ida-Virumaa jalule aidata. Olen tänulik kõigile, kes on minuga ühte meelt või mulle vastu seisavad. Lihtsalt käed rüpes istuda ei ole vastutustundlik.

Esiteks vajavad kõik Eesti inimesed täit informatsiooni. Riik tegutseb aeglaselt, määrused ja uued korrad venivad, ootajate aeg on pikk. Ebakindlus ei ole kellegi huvides.

Teiseks tuleb kõigile tagada töötasu hüvitis! Ei ole aus, et FIEd ja OÜ raames või võlaõiguslepingu alusel töötanud inimesed üldse hüvitist ei saa, eriti siis, kui nad on maksnud töötuskindlustusmaksu. Järgmistel kuudel tuleb inimesi toetada ning seejärel otsustada, kuidas muuta seadusandlust nii, et tulevase kriisi puhul − muidugi lootuses, et seda ei tule − sellist olukorda ei tekiks. Tean, et töötasu hüvitis on kallis, aga meie inimesed on samuti kallid.

Enesega hakkama saav ja riigile lojaalne idavirumaalane on kogu Eesti hea käekäigu eeldus.

Kolmandaks vajavad tuge kõik ettevõtjad, aga eriti väikeettevõtjad. Mida kiiremini töötegemine taastub, seda parem.

Neljandaks tuleb õlitehase kõrval algust teha teiste suurprojektidega. Õlitehase rajamise vastu võitlemine on aja raiskamine: valitsus on otsustanud ja endas surmkindel. Aga tulusate töökohtade loomiseks vajame me kindlamaid ja odavamaid lahendusi. 2019. aasta lõpu maakonna arengukonverentsil leidis kõige suuremat toetust idee rajada elektrijaamade lähistele agropark. Ajakirjanduse andmetel ei kulu selle esimese etapi rajamisele isegi 10 miljonit eurot. Kui Sillamäel oleks reisiterminal, siis aitaks see kohalikul turismil areneda. Leiame sinna 10 miljonit? Narva Kreenholm soovib rajada loomelinnakut, mille maksumus on 8 miljonit. See kõik on väike raha õlitehase 280 miljoni euro kõrval. Tööstusparkide arendamise vajaduses on õnneks kõik ühte meelt.

Viiendaks on mõistlik Kredexi lisagarantii ettevõtetele, kes soovivad Ida-Virumaal tegutseda. Tihti on ettevõtjatel meie piirkonnas keeruline laenu saada, sest kinnisvara on odav. Eriti keeruliseks on olukord läinud rahapesuskandaali järel. Kredex saaks anda pangale lisagarantii, muidugi peab ka äriplaan hea olema. Viimast hindab pank. Riigi võimuses on sellist raha Kredexile planeerida.