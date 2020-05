Terje Rattur: spaadel ei tohi lasta hävida

Peaminister on seadnud eesmärgiks ka majanduse võimalikult kiire taastumise. Turismisektor sai eriolukorras esimesena kõige tugevamini pihta ja on kaotanud üle 90 protsendi tavapärastest tuludest.

Olukorras, kus piirid on kinni, koondavad pealinna hotellid sadade kaupa oma töötajaid ning pole ka spaapiirkondade turismisektoril võimalik uuesti ree peale saada, sest teada on, et ka siseturist ei täida märkimisväärselt majutusasutusi, kui nende spaad on suletud.

Kui muud sektorid on eile-täna-homme juba avanemas, siis turismisektori kriis kestab kokku 4,5 kuud. Samas on osa tundlikke piiranguid maha võetud: riskigrupis inimesed on lubatud kirikutesse, sellest nädalast saab külastada hooldekodusid ja päevakeskusi, samuti saab väikeses grupis osaleda koolitöös, taas on avatud kaubanduskeskused.

Kes võtab vastutuse terve turismisektori pankrotti ajamise eest?

Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, kuna turismiturul toimuv on tihedalt seotud teiste majandussektoritega. Turismimajanduse osatähtsus Eesti SKTs ja tööhõives on kaudseid mõjusid arvestades umbes 8 protsenti.

Umbes pooli Eestis tegutsevaid spaasid ühendav spaaliit tegi aprilli lõpus valitsusele pöördumise, kus pärib aru, miks turismisektor, mis lukustus esimesena, keeratakse lahti kõige viimases järjekorras. Püsikulud spaaliitu kuuluvates kinniolevates saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes ja ujulates on 476 000 eurot kuus. Kui lisada siia ülejäänud Eesti spaad, siis ulatub see summa miljoni euroni.

Praegu on tööta üle 90 protsendi spaahotellide töötajatest ehk ligikaudu 3000 inimest, keda ootab ees koondamine. Selle ärahoidmiseks soovib spaaliit palgatoetuse maksmise jätkamist töötukassa kaudu.

Rahandusminister Martin Helme on rääkinud, et palgatoetuse pikendamine pole kindel ja otsustamisega oodatakse mai lõpuni. Spaakeskuste omanikud ei saa aga oodata mai lõpuni, nad vajavad juba täna selgust, kas ja kui palju koondada. Personalikulude osakaal moodustab 35-50 protsenti tegevuskuludest.

Sotsiaalminister Tanel Kiik põhjendab spaade kõige hilisemat avamist neid rahvatervise ja hügieeni seisukohast kõige nakkusohtlikumate paikadena. Samas COVID-19 teadusnõukoja professori Irja Lutsari hinnangul viirus klooritatud basseinivett ei kannata. Ta lisas, et kui keegi läheks üksi või väga väikese seltskonnaga spaasse või basseini, siis poleks probleemi, kuid need kohad meelitavad kokku palju rahvast ja koroonaviirus on sotsiaalsete kontaktide viirus. Spaade juurde kuuluvad ka saunad ning sealgi võib viirus levida. «Võib-olla Soome saun, kus on 100 kraadi, tapab viiruse ära, aga 40kraadised hästi niisked saunad on ohtlikumad,» lisas ta.

Nii lihtne on midagi ära keelata, selle asemel et otsida võimalusi, kuidas viia teenusepakkumine vastavusse kriisiaja karmimate tingimustega. Eriti olukorras, kus ennustatakse sügisel viiruse teist lainet − seega annab suvine kohandatud reeglite järgimine spaades veidigi hapnikku.

Algatasin Ida-Viru turismiklastri (50 liiget) spaasid ja veekeskusi omavate majutusasutuse hulgas küsitluse, mis kaardistas meie spaade võimekust kehtestada oma veekeskustes eriolukorraga kooskõlas karmimaid tingimusi.