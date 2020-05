JUHTKIRI Mööda habrast jääd tuleb veel kaua astuda

Alates eilsest on taas avatud kaubanduskeskused ja muuseumid. Peagi tohib jälle avada koolimajad. Piirid Läti ja Leedu ning Soomega on avanemas. Jalgpallimeeskonnad teevad trenni ja on peagi jätkamas hooaega, tõsi, esialgu ilma publikuta tribüünidel. Ürituste korraldajad sätivad plaane sügiseks, teadmata samas, millised on valitsuse kehtestatavad osalejate koguarvu piirid.