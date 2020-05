NÄDALA KUJU − fosforiit

33 kevadet tagasi Eesti taasiseseisvumisele olulise tõuke andnud fosforiidisõda muutis selle maavara justkui Eesti rahvuslikuks Pandora laekaks, mille kaane vahelegi ei tohi piiluda. "Fosforiidisõda jättis rahva sisse väga suure hirmu maapõueressursside kasutamise pärast," on tõdenud üks Eesti tuntumaid geolooge Alvar Soesoo, kes on aga seda meelt, et riik peaks vähemasti teadma, mis tal maa-aluses sahvris hoiul on.