JUHTKIRI Kas riik tagab elukeskkonna kaitse?

Tänane Põhjarannik kirjutab järjekordselt Kohtla-Järve haisuprobleemist, mida oleme käsitlenud vist küll läbi aastate. Me näeme, et vee- ja kanalisatsiooniettevõte Järve Biopuhastus otsib mitmesuguseid variante, et oma puhastusseadmetest tulenevat lõhnaprobleemi leevendada. Aga ikkagi ütleb ettevõtte juht lõpuks, et elanikud peavad leppima sellega, et täiesti lõhnavabaks ei saa linn siiski, sest oma osa on kõigi linnas tegutsevate ettevõtete tegutsemise koosmõjul välisõhule.