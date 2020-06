Kultuuritegelased võitlevad Ida-Virumaale õlitehase rajamise vastu

Allakirjutanud, kelle seas on ka kirjanikud Rein Raud, Jürgen Rooste, Maarja Kangro, Hasso Krull ja kunstnikud Ene-Liis Semper, Maria Kapajeva, Pire Sova ning paljud teised erinevatel kultuurialadel tegutsevad inimesed, soovivad õlitehase ehitusloa ja riigipoolse toetuse peatamist.

"Eriolukorra varjus võttis valitsus 27. märtsil vastu otsuse toetada uue õlitehase ehitust 125 miljoni euroga. Investeering, millega paralleelselt arutatakse ka uue eelrafineerimistehase rajamise plaane, panustab jätkuvalt Eesti põlevkivitööstusesse, mis on niigi muutnud meid Euroopas üheks kõige kõrgema süsinikuemissiooniga riigiks elaniku kohta.

Seega on investeering otseses vastuolus Euroopa Liidu kliimakaitse strateegiaga, olgugi et peaminister Jüri Ratas on avalikult lubanud investeeringuid kliimamuutuse pidurdamiseks," on kirjas pöördumises.

Allakirjutanud muretesevad ka Ida-Virumaa pärast tõdedes, et siiani ei ole tõestatud, et uus põlevkiviõlitehas ei kahjusta idavirumaalaste elukeskkonda. "Pigem võib arvata, et uue tehase rajamine sarnaselt kogu põlevkivitööstuse sektoriga pidurdab piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku arengut, süvendab looduskeskkonna hävimist ja Ida-Virumaa elanike õhu ja vee kvaliteedi halvenemist," leiavad pöördumisega ühinenud.

Nende hinnangul vajab Ida-Virumaa kahtlemata uusi investeeringuid ja töökohti, kuid mitte selliseid, mis panustavad põlevkivitööstusse, mis moodustab suure osa Eesti kasvuhoonegaaside heitest ning pole eelkirjeldatud põhjustel jätkusuutlik ega majanduslikult põhjendatud.

Eesti Energia asus sel kevadel Narva lähedale Auveresse rajama teist uue põlvkonna õlitehast Enefit280 pärast seda, kui valitsus andis rahandusminister Martin Helmele volitused Eesti Energia omakapitali suurendamiseks rahalise sissemaksena 125 miljoni euro ulatuses.

Uus õlitehase valmib 2024. aastal. Investeeringu maksumuseks on planeeritud 286 miljonit eurot. Tehase projekteeritud tootmismaht on 268 000 tonni vedelkütuseid aastas.

Pärast käivitamist loob õlitehas kokku ligikaudu 500 otsest ja kaudset töökohta. Sealhulgas kindlustab uus õlitehas tulevikus ka kaevurite töökohti, mis on sattunud ohtu põlevkivielektri tootmise järsu vähenemise tõttu. Enefit280 õlitehas vajab aastas töötlemiseks 2-2,5 miljonit tonni põlevkivi, mis moodustab ligikaudu veerandi Eesti Energia kaevanduste mullusest põlevkivitoodangust.

Rahandusminister Martin Helme märkis, et põlevkivisektor on riigile väga oluline tuluallikas, kust on viimastel aastatel laekunud riigikassasse üle 100 miljoni euro aastas, ning põlevkivitööstus aitab samuti hoida kõrgepalgalisi töökohti Ida-Virumaal.

"Uue õlitehase rajamine on kooskõlas riiklike strateegiadokumentidega, nagu energiamajanduse arengukava, põlevkivi arengukava ja ka kliimapoliitika põhialused. Nimetatud arengukavad näevad ette põlevkivi otsepõletamise vähendamist ja põlevkiviõli tootmise suurendamist," rääkis Helme.

Avaldame 90 kirja täies mahus koos allakirjutanute nimedega

90 kiri Auvere õlitehase rajamise vastu

Eesti elanike tuleviku ja terve elukeskkonna nimel pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse poole palvega peatada uue Enefit282 õlitehase ehitusluba ja riigipoolne toetus selle ehitamisele.