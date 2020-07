JUHTKIRI Lugu, mis tekitas algusest peale küsimusi

Sel teisipäeval Viru maakohtu langetatud otsus on esimene konkreetne verstapost, kus kohus andis hinnangu juba kaks ja pool aastat kestnud õiguslikule vaidlusele selle üle, kas endine ja teisipäevast alates ka praegune volikogu esimees Niina Neglason sooritas koos OÜga Corrigo ja selle omaniku Tiiu Sepaga korruptiivseid tegusid või mitte. Esimese astme kohtu hinnang on, et tõendid nende süüdimõistmiseks puuduvad.