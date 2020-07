JUHTKIRI Jäätmetes leidub raha

Ent koostöös teadlastega murtakse pead ka märksa peenemate jäätmete kasutamise nimel. Põlevkivituhka on pärast töötlemist hakatud kasutama põldude lupjamisel. Ragn Sells üritab nüüd hakata põlevikivituhka pöörama ülipuhtaks lubjakiviks. Eesti Energia teeb plaane rehvide ja plastjäätmete kasutamiseks kõrvaltoorainena põlevkiviõli tootmisel. Suured plaanid on ka põlevkivienergeetika nokdauni löönud süsinikdioksiidi kinnipüüdmiseks, et suunata see pärast töötlemist plaanitava agropargi kasvuhoonetesse kurgi- ja tomatitaimede sirgumise ergutiks.