NÄDALA KUJU − Niina Neglason

Kohus mõistis sel nädalal Niina Neglasoni ja Tiiu Sepa korruptsioonisüüdistuse kõigis punktides õigeks. Sellele eelnesid kinnipidamine, ööpäev vangikongis, läbiotsimised ning kaks ja pool aastat pinge all elamist. Loomulikult peab iga poliitik sellega arvestama, et ühel päeval võivad õiguskaitseorganid tema uksele koputada, kuna ta on kahtlustatav tegudes, mida võidakse tõlgendada korruptiivsena.