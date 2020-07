JUHTKIRI Linnad kuival

Kaheksa aastat tagasi sai piirkond uue moodsa veepuhastusjaama ning välja on vahetatud ka vanad amortiseerunud torustikud. Seda kõike Euroopa Liidu toeka abiga. Ja kuigi veekulu on tänu kadude vähenemisele ning tarbimisharjumuste muutusele, aga ka elanikkonna vähenemisele oluliselt kahanenud, oleme nüüd ootamatu probleemi ees, kus veevajadus võib olla ikkagi liiga suur, et jätkata endistviisi.

Tänasest Põhjarannikust saab lugeda, et takistuseks on saanud Natura ala, mis võib olla mõjutatud praegusest joogiveevõtust. Ent keeruliseks teeb olukorra see, et tegelikult me ei tea, mis täpselt, kui palju ja missuguses suunas looduslikult unikaalset Kurtna järvistut mõjutab. Ilmselt on siin paljude asjade koosmõju.