NÄDALA KUJU − Mart Helme

Aga EKRE juhid on varemgi teinud avaldusi, mis võivad kohati vastukäivadki olla. Nii ütles partei uus esimees Martin Helme pärast oma isa avaldust, et nad loodavad siinsetelt venekeelsetelt valijatelt hääli saada, kuna nende seas on palju konservatiivseid ja traditsioonilisi väärtusi hindavaid inimesi.