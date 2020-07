JUHTKIRI Kas majanduses on hullem aeg möödas või alles algamas?

Need on positiivsed märgid, kuid olukord on siiski jätkuvalt õrn ja need majandusharud, mis on koroonakriisis tugevamini pihta saanud, nagu turism ja paljud teised teenindusvaldkonnad, aga ka tööstusettevõtted, kelle toodangu turg lühikese aja jooksul kokku kuivas, on endiselt keerulises olukorras. Tekkinud haavade paranemiseks võib kuluda veel väga pikk aeg ja osal ei taastugi tegevus enam endises mahus.