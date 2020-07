Tatjana Stepanova: koolitoidu riigihange hoidis kokku tuhandeid eurosid

Kui meie poole pöördutakse, siis jagame. Ka meie tegime koostööd teiste Eesti koolidega: palusime neilt dokumente ja tutvusime nendega. Lihtsalt firma Mann Grupp, kes ei olnud meie esialgse valikuga rahul, sundis meid pöörama senisest suuremat tähelepanu juriidilisele poolele. Paljudes teistes koolides käis see kõik lihtsamini, sest kui ei ole firmat, kes seda kõike vaidlustada tahab, siis ei ole ka probleeme.

Hanke võitnud Baltic Restaurants Estonia toitlustab õpilasi rohkem kui poolesajas koolis üle Eesti ning on turul seega tugev konkurent. Kas valikut tehes riivas mõnevõrra see, et tegemist ei ole kohaliku ettevõtjaga?

Vägagi, kuid meie maailmas ju kõik üha areneb ja kulgeb uues tempos. Te ju näete, et kaubanduses on sama lugu.

On üks meie jaoks väga hea asjaolu: peaaegu kõikidele köögi ja söökla töötajatele, kes meil varem Narva Tes Plusi koosseisus ametis olid, tehti ettepanek jätkata Baltic Restaurants Estonias. Juba tuttavate kokkade alleshoidmine ja järjepidevuse säilimine üldse olid väga olulised ning see on juba iseenesest huvitav: kokad jäid samaks, kuid toitlustus on uus. Inimesed märgivad: vaata aga, kui maitsev nüüd toit on! Selle peale ütlen ma, et meil on ametis seesama kokk, kes ennegi, lihtsalt vahetuvad toiduvalmistamise tehnoloogiad ja menüüd − ning nüüd on kogu toitlustus välja vahetunud.

Teie koolis käib üle viiesaja õpilase nii Narvast kui ka Narva-Jõesuust ja Sillamäelt. Kas vanematele on oma lastele kooli valides oluline ka koolisöökla tase ja seal pakutava toidu kvaliteet?