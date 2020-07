Jaanus Terasmaa: kas joogivesi Kohtla-Järvel ja Jõhvis ikka saab Kurtna järvede tõttu otsa?

9. juuli Põhjaranniku juhtkirjas avaldatud arvamus, et "tegelikult me ei tea, mis täpselt, kui palju ja missuguses suunas looduslikult unikaalset Kurtna järvistut mõjutab", on eksitav. Teadlasena saan kinnitada, et Kurtna on Eestis üks enim uuritud piirkondi ja me teame selle kohta üsna palju.