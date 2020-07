Jaak Aab: sobimatud tänavanimed Narvas tuleb ära muuta

12. veebruaril 2019. aastal esitas Narva linnavalitsus kohanimenõukogule pöördumise, milles soovis saada eksperdiarvamust Ants Daumani ja Albert-August Tiimanni tänavanimede vastavuse osas kohanimeseaduse § 13 lõike 6 punktile 3.

Kohanimenõukogu arutas küsimust 15. märtsil 2019. aastal toimunud koosolekul ja küsis seejärel kinnituse Tartu ülikoolilt.

Tartu ülikoolilt saadud kinnituses on välja toodud, et Ants Dauman ja Albert-August Tiimann võitlesid aktiivselt Eesti riigi ja rahva vastu ning seetõttu on tänavanimed sobimatud Eesti aja- ja kultuurilooga.

1. aprillil 2019. aastal saatis kohanimenõukogu Narva linnavalitsusele pöördumise, milles juhtis tähelepanu, et Albert-August Tiimanni ja Ants Daumani tänavanimed on vastuolus kohanimeseadusega ning need tuleb ära muuta. Mingil põhjusel ei ole Narva linnavolikogu tänaseni tänavanimesid muutnud.

Tulenevalt vajadusest anda vabariigi valitsuse seisukoht riigikogu liikmete algatatud kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõule, arutas valitsus pühendusnimedega seonduvat tänavu 23. juulil toimunud istungil. Valitsus otsustas toetada riigikogu liikmete algatust lisada kohanimeseadusesse täiendus, mille kohaselt ei või isikunime pühendusnimeks määrata, kui isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu.

Ühtlasi märgiti, et Ants Daumani ja Albert-August Tiimanni tänavanimed on vastuolus kohanimeseadusega ja need tuleb kohanimeseaduse järgi ära muuta. Nimetatud sättes on nõue, et ametlikku kohanime peab muutma, kui kohanimi on vastuolus kohanimeseaduse nõuetega.

Sealhulgas peab kohanime määramise puhul olema välistatud kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga.

Eeltoodust lähtuvalt palun esimesel võimalusel võtta päevakorda Ants Daumani ja Albert-August Tiimanni tänavanimede küsimus ning tulenevalt kohanimeseadusest korraldada tänavanimede asendamine Eesti aja- ja kultuurilooliselt sobivate nimedega.

(Riigihalduse ministri märgukirjast Narva linnavolikogu esimehele Irina Janovitšile ja linnapea Aleksei Jevgrafovile)