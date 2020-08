Erik Gamzejev: Ida-Virumaa rahasaju ootuses

Selline mulje võib jääda, kui kuulata erinevate poliitikute viimase aja sõnavõtte sellest, kuidas piltlikult öeldes raha täis trümmidega laevad on Ida-Virumaa poole kohe-kohe teele asumas, et sellesse kanti õitsengut tuua.

Eelkõige on sellised jutud seotud viimastel aegadel käibele tulnud sõnapaariga "õiglane üleminek". Lihtsustatult peaks see tähendama, et Euroopa Liit maksab Ida-Virumaale valuraha selle eest, et siinse piirkonna põhiline toitja viimase saja aasta jooksul, põlevkivitööstus, oma tegevust veelgi rohkem koomale tõmbaks. Ühtlasi peaks see olema ka seemneraha uuteks ettevõtmisteks, et elu piirkonnas tulevikus ei hääbuks.

"Õiglane üleminek" on Ida-Virumaa jaoks esialgu hämaras toas ringi sähviv lootusekiir, mille otsesest kasust maakonnale on praegu üsna keeruline aru saada.

Keerukama ja täpsema selgituse leiab Ida-Virumaa omavalitsuste liidu kodulehelt: "Õiglane üleminek on Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine selliselt, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel."

Cambridge'i ülikoolis töötav Annela Anger-Kraavi, kes juhib Euroopa Liidu uut teadusprojekti, mis tegeleb Ida-Viru tulevikuga, märkis hiljuti ERRi intervjuus, et mõistele "õiglane üleminek" ei olegi veel ühtset definitsiooni, selle üle alles arutatakse. Ta tunnistas, et ei oska veel öelda, kuidas Ida-Virumaal majandus nõnda ümber korraldada, et kaotajaid võimalikult vähe oleks, aga neli aastat kestva projekti käigus on kavas see välja mõelda.

Kevadel mõttekojas Praxis valminud Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste analüüsi tõdemus oli, et peamiseks kitsaskohaks on ülemineku plaani puudumine.

Vastuolulisi signaale on tulnud ka selles osas, millistest rahasummadest käib jutt. Need on kõikunud 125 miljonist miljardini. Praeguse teadmise juures on pinnal pool miljardit. Ent sellegi puhul on veel küllalt küsimärke selles osas, kellele ja mille jaoks see raha on täpsemalt mõeldud ja millised on selle raha kasutamise reeglid.

