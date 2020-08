JUHTKIRI Täiesti prognoositav konflikt

Paraku on sellised vastasseisud prognoositavad nendes omavalitsustes, kus kohalike koolijuhte, aga ka teiste valla- või linnaasutuste tugevaid juhte nähakse eelkõige kohaliku võimu kindlustajatena. Kui nad mingil põhjusel satuvad teise leeri, siis saavad neile osaks arupärimised, erakorralised auditid ja mitmesugused süüdistused poliitilises kallutatuses ning muud etteheited. Kahjuks pole selliseid omavalitsusi vähe.

Ega head lahendust sellele olegi. Ühelt poolt võib ju kaaluda seaduse teel keelata linna- ja vallaasutuste juhtidel volikogu liikmena tegutsemise, sest huvide konflikt on olemas, sest nad on ühel ajal saadikud ja samas töökoha kaudu sõltuvad linnapeast või vallavanemast. Pahatihti kasutatakse seda sõltuvust ära, eriti veel siis, kui ühel jõul on volikogus teise üle napp ülekaal, nagu on viimastel aastatel Jõhvis olnud.

Teisest küljest tähendaks nende inimeste tõrjumine volikogudest ka oma valdkonna pädevate inimeste kõrvalejätmist otsustusprotsessist. Küsitav, kas otsuste kvaliteet sellest paraneb.

Ideaalis oleks hea tegutseda hea tava ja mõistuse järgi. Näiteks nõnda, et võimulolev jõud ei anna teisele osapoolele vähimatki alust end tagakiusamises süüdistada, et võimulolevad saadikud ning nendega seotud ettevõtted ja MTÜd ei osale sama valla korraldatavatel hangetel, et maksumaksjate raha eest ei anta välja munitsipaalmeediat, mille toel kindlustatakse oma võimu, et volikogu liikmed ei tekita endale munitsipaalasutustes töökohti ja nii edasi.