JUHTKIRI Keda esindavad keskkonnaaktivistid?

Suhteliselt tundmatu MTÜ läks kohtusse põhjendusega, et tulevane õlitehas on paha, sest rikub loodust ning see pole kooskõlas Euroopas ja Eestis heaks kiidetud kliimaneutraalsuse põhimõtetega.

Selliste üldsõnaliste argumentidega võib aga kohtusse minna kelle iganes vastu, sest kogu inimtegevus on paraku seotud keskkonna mõjutamisega. Piltlikult öeldes pole ka need plakatid, millele keskkonnaaktivistid oma loosungeid ja nõudmisi kirjutavad, valminud keskkonda mõjutamata, sest nende valmistamiseks on näiteks kasutatud puitu, mille tootmiseks tuleb langetada metsi. Küsimus on mastaapides ja mõju suuruses. Ka keskkonnaministeerium leidis oma arvamuses, et nimetatud kaebaja pole kliimaneutraalsusele viidates arvestanud teemat kogumis.

Selleks, et kohtus tõendada ühe või teise tegevuse kahjulikkust ning selle määra ja vastuolu kehtivate normide ning seadustega, tuleb esitada väga selgeid fakte. Ei ole piisav argument "...sest mulle ei meeldi".