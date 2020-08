NÄDALA KUJU − Max Kaur

Kaur on alustanud ka lahingut Jõhvi võimu viimastel aastatel oma kontrolli all hoidnud kommunaalärimehe Nikolai Ossipenkoga, tehes avalikult etteheiteid tema firma töö kvaliteedile Jõhvis ning andes mõista, et järgmise perioodi hanke võitmine ei kulge sama libedalt nagu varem. Ossipenko on läinud omakorda vasturünnakule, tituleerides Kauri, kes oli veel hiljuti tema oma valimisliidu toetatud vallavanem, tuulelipuks, saamatuks juhiks, kes suudab pakkuda vaid kohvi ja konjakit.