JUHTKIRI Opositsiooni roll ongi kriitika

Küllap näevadki koalitsioon ja opositsioon paljusid asju eri moodi. Nii see tavaliselt ongi, et samal ajal kui võimuliit püüab oma tegusid õilsamaks rääkida, on opositsiooni asi selles tegevuses leiduvad mõrad suuremateks aukudeks kangutada.

Praegune koalitsioon on tegutsenud üsna vähe ning peaks ka mäletama opositsioonis oldud aegu, mil nüüdseks juba endisele võimuliidule hõlpu ei antud, pommitades neid pidevalt mitmesuguste süüdistuste, arupärimiste ja umbusaldustega.

Nüüd peavad ka uued koalitsiooniliikmed mentaalselt opositsiooni rollist välja tulema ning arvestama sellega, et iga otsus, iga samm võib võimenduda kriitikaks, millele tuleb adekvaatseid vastuseid anda. Eriti juhul, kui need süüdistused on nii konkreetsed, nagu näiteks opositsiooni kuuluva vene põhikooli direktori Irina Šulgina väited selle kohta, et uus võim kiusab teda poliitilistel põhjustel, kui esitab päringuid tema sugulaste töötamise kohta koolis.