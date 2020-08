NÄDALA KUJU − Jõhvi Kelder

Üks Jõhvi linna vanemaid meelelahutusasutusi Jõhvi Kelder sattus sel nädalal üleriigilise tähelepanu alla, kui selgus, et seal aega veetnud 13 inimesel tuvastati koroonaviirus. See lõbustusasutus on nüüd ühes reas nende Tartu ööklubidega, kus käesoleval suvel samuti viiruseplahvatused alguse said.