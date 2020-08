JUHTKIRI Üle dramatiseerida ei maksa, alahinnata samuti

Kuigi kevadine viiruserünnak ning eriolukorrast tulenevad piirangud võivad tunduda kauge ja halva unenäona, pole haigus vahepealsest vaibumisest hoolimata meie seast kadunud. Ja me ei oska praegu öelda isegi seda, kas kardetud teine laine on juba alanud või võimalik, et veel tulemas.

Jah, inimesed talusid kevadisi piiranguid kohusetundlikult ning täitsid ka distantsinõudeid ja desinfitseerimissoovitusi. Kuigi praegugi on mõistlik neid täita, me näeme, et kauplustes ja muudes avalikes kohtades astutakse desoainepudeli juurde väga harva ning ka kahemeetrise distantsi hoidmisest ei ole enamikul inimestest enam asja. Me näeme, et viimase aja suuremad koroonapuhangud on alguse saanud just meelelahutusasutustes ja nooremate inimeste seas, mis peaks ühiskonnale olema mingi märk selle kohta, kuhu tuleks rohkem tähelepanu suunata.

Praegust olukorda ei tasuks siiski üksikute puhangujuhtumite tõttu üle dramatiseerida. Terviseamet on õppinud kiiresti reageerima, et haiguskolde ilmnemise puhul ruttu kõik kontaktid välja selgitada.