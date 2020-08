JUHTKIRI Jõhvi võimuheitlustel pole lõppu

Ent siis astus mängu Martin Repinski, kes oli eelmise aasta skandaalide ning riigikogu valimiste järel justkui Jõhvi asjadest kõrvale tõmbunud. Seekord tegutses Repinski Max Kauri eest välja astudes. Selle tulemusena lükati Ossipenko võimult kõrvale ja tehti uus koalitsioon.

Pole möödunud kaht kuudki, kui Repinski tuli ise Kauri juurde jutuga, et ta lahkuks. Kui vallavanem keeldus, siis nüüd on mäng asendusliikmetega andnud võimaluse Ossipenkol uuesti sadulasse hüpata.

Kõige huvitavam selle loo juures on asjaolu, et mängu volikogus on asunud juhtima kaks meest, kes ise sellesse rahvaesindusse ei kuulu. Ehk siis tegemist on paljuski nukuteatriga, kus lavalolijaid liigutavad kulissidetagused käed.

Jutt, et tegutsetakse Jõhvi ja selle elanike huvides, ei ole kindlasti tõsiselt võetav, arvestades nii Ossipenko kui Repinski tausta. Mõlema puhul võib öelda, et liikumapanevaks jõuks on siiski isiklik motiiv. Mäletame, kuidas Repinski vallavanema tooli riigikogu valimiskampaanias kasutas. Eks nüüdki tahab ta ilmselt pildile saada, et tuleva aasta oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel tulemust teha. Selleks passib volikogu esimehe koht muidugi hästi.

Ossipenko (nagu ka Allan Männi) puhul on muidugi liikumapanevaks jõuks äriedu. Tal ei ole enam nii head positsiooni Kohtla-Järve võimukoridorides nagu varem ja küllap see annab ka äriasjades tunda. Seda vajalikum on hoida võimu enda käes Jõhvis.